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Экология
22 ноября 2022  19:48
Наталья Рыбакова

Экологи обнаружили свалку мусора в Вахитовском районе Казани

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По жалобе жителей Казани экологи проверили информацию о свалке в Вахитовском районе – сообщения подтвердились. Захламленной оказалась территория напротив дома №51 по ул.Чехова площадью 20 кв. метров, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ. 

Инспекторы Центрального территориального управления Министерства экологии и природных ресурсов РТ выехали на место. В ходе обследования обнаружили захламление территории возле пункта приема вторичного сырья.

Со слов работника пункта приема вторсырья, мусор скопился из-за того, что люди привозили отходы в выходные и нерабочие дни. На момент выезда экологов на месте велись работы по устранению нарушения.

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