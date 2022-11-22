Экологи обнаружили свалку мусора в Вахитовском районе Казани

По жалобе жителей Казани экологи проверили информацию о свалке в Вахитовском районе – сообщения подтвердились. Захламленной оказалась территория напротив дома №51 по ул.Чехова площадью 20 кв. метров, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

Инспекторы Центрального территориального управления Министерства экологии и природных ресурсов РТ выехали на место. В ходе обследования обнаружили захламление территории возле пункта приема вторичного сырья.

Со слов работника пункта приема вторсырья, мусор скопился из-за того, что люди привозили отходы в выходные и нерабочие дни. На момент выезда экологов на месте велись работы по устранению нарушения.