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Общество 16 мая 2024 23:00

Экологи обнаружили незаконную свалку в Мензелинском районе

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Инспекторы Прикамского управления Минэкологии РТ обнаружили несанкционированное складирование отходов в Мензелинске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что ранее это место свалки уже было ликвидировано, но жители снова заполнили территорию мусором. Площадь вновь образованной свалки составила более 168 тыс. кв.метров.

Исполкому Мензелинска было направлено предостережение о недопустимости нарушения природоохранного законодательства и необходимости устранения нарушений в течение 60 дней.

#Минэкологии
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