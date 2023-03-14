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Экологи обнаружили незаконную свалку стройматериалов в Альметьевском районе
Экологи Юго-Восточного территориального управления Министерства экологии РТ обнаружили в Альметьевском районе несанкционированную свалку строительных отходов. Об этом сообщает пресс-служба природоохранного ведомства.
Площадь захламленной территории, выявленной в селе Калейкино, составила более 700 кв. метров, объем – 150 кубометров.
«Для установления собственника земельного участка специалистами направлен запрос в Управление Росреестра по Республике Татарстан», – рассказали в министерстве.
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