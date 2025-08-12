news_header_top
Общество 12 августа 2025 11:43

Экологи обнаружили несанкционированный карьер в селе Большие Аты

Фото: пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов РТ

В ходе мониторинга Нижнекамского района экологи выявили несанкционированный карьер в селе Большие Аты Краснокадкинского сельского поселения. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов РТ.

При обследовании территории добыча песка не осуществлялась, техника у карьера отсутствовала, однако были обнаружены свежие следы недавних работ на данном земельном участке.

Площадь незаконного карьера составляет 4,9 тысячи квадратных метров.

Инспекторы Закамского управления отметили, что на данном участке отсутствует лицензия на пользование недрами, а также в Министерстве не зарегистрировано уведомление о начале земляных работ.

В адрес Исполкома Краснокадкинского сельского поселения было направлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства.

