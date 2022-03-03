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Экология
3 марта 2022  01:18
Наталья Рыбакова

Экологи обнаружили несанкционированную свалку снега в Заинске

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В ходе рейда экологи обнаружили большую несанкционированную свалку снега в Заинске, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«По обращениям граждан инспекторы Закамского территориального управления Министерства экологии и природных ресурсов  РТ выехали по адресу: ул. Казанская, дом 10. Факт несанкционированного складирования снега подтвердился», – сказано в сообщении.

Отмечается, что была загрязнена площадь в 300 кв. метров, а объем – 80 кубометров. За нарушение муниципальных правил благоустройства территорий поселений и городских округов, муниципальных правил обращения с отходами в отношении юрлица составлен административный протокол по ч.1 ст.3.6 КоАП РТ. Материал передан в административную комиссию Заинского района.

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