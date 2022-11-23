Экологи обнаружили нелегальную свалку снега в Камском Устье

Исполком Камско-Устьинского района по предписанию экологов ликвидировал несанкционированную свалку снега. О снежных завалах в местное управление Минэкологии РТ сообщили местные жители, сообщает пресс-служба ведомства.

Свалка обнаружилась на пересечении улиц Маркса и Гагарина.

«Инспекторы, прибыв на место, обнаружили снежные завалы на площади 150 кв. метров в объеме 40 кубометров», — сказано в сообщении.

Экологи направили исполкому района уведомление об устранении нарушения. В настоящее время нарушение устранено, территория приведена с надлежащее санитарно-экологическое состояние.