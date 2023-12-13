Экологи обнаружили место сброса сточных вод в реку Челна

Фото: пресс-служба Минэкологии РТ

Инспекторы Прикамского территориального управления Минэкологии Татарстана получили информацию о загрязнении реки Челна в поселке Орловка Автограда. Специалисты выехали на место и обнаружили труду, с которой осуществлялся сброс сточных вод. Об этом сообщает пресс-служба природоохранного ведомства республики.

«Экологами были отобраны пробы сточной воды в месте сброса и природной воды в самой реке в 500 метрах выше и ниже места слива, а также в месте смешения. По результатам анализов проб, отобранных в месте смешения, выявлены превышения по ионам аммония в 2,6 раза, нитрит-ионам в 1,6 раза и железу в 2,4 раза», – говорится в сообщении министерства.

Специалисты выяснили, что локальные очистные сооружения находятся на балансе челнинского исполкома. В адрес исполкома было направлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований природоохранного законодательства.