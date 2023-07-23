Экологи обнаружили крупную свалку шпал в Альметьевске

В Альметьевске обнаружена крупная несанкционированная свалка. Площадь территории, на которой складировался мусор, составила 565,7 кв. метров, объем — 1229,2 куб. метров. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

Участок, расположенный рядом с железнодорожным тупиком, был захламлен старыми деревянными шпалами. Специалисты ведомства отобрали пробы отходов. Проверка показала, что они относятся к 4-му классу опасности.

Собственнику участка направлено предостережение о нарушении природоохранного законодательства. Свалка должна быть ликвидирована в течение 60 дней.