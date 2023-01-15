Экологи обнаружили крупную незаконную свалку снега в Авиастроительном районе Казани

В Авиастроительном районе Казани обнаружена несанкционированная снежная свалка. Площадь территории, на которую сбрасывался снег, составила 198 кв. метров, а его объем — 257 куб. метров, сообщает Минэкологии РТ.

Специалисты отобрали пробы снега, выявив небольшие отклонения ПДК по нефтепродуктам и хлориду.

«В адрес исполнительного комитета Авиастроительного и Ново-Савиновского районов направлено предостережение о недопустимости нарушения и необходимости принятия мер по ликвидации снежной свалки», — отмечается в сообщении пресс-службы.