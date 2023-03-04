Экологи обнаружили две крупные снежные свалки с токсичным снегом в Кайбицком районе

В Кайбицком районе обнаружены две большие снежные свалки с грязным снегом. Экологи проверили местность после жалоб жителей Больших Кайбиц, рассказывает пресс-служба Минэкологии РТ.

Снег складировался на территории 5,5 тыс. кв. метров по ул.Закирова и ул.Гисматуллина. Проверка показала превышения по хлоридам (в 21,8 раза), нефтепродуктам (1,8 раза), сульфатам (2,6 раза) и фосфатам (3,2 раза).

«Как оказалось, снег вывозили на площадки для обустройства снегосвалок, которые определил исполком Болшекайбицкого сельского поселения. Однако эти площадки не имеют твердого покрытия и обваловок, к тому же размещены в 10 метрах от жилой застройки. Все материалы были переданы в прокуратуру Кайбицкого района», — сообщает ведомство.

В министерстве напомнили, что складирование снега с превышениями по экотоксикантам несет угрозу для населения и окружающей среды.