news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Общество 4 марта 2023 06:20

Экологи обнаружили две крупные снежные свалки с токсичным снегом в Кайбицком районе

Скопировать ссылку
news_top_970_100

В Кайбицком районе обнаружены две большие снежные свалки с грязным снегом. Экологи проверили местность после жалоб жителей Больших Кайбиц, рассказывает пресс-служба Минэкологии РТ.

Снег складировался на территории 5,5 тыс. кв. метров по ул.Закирова и ул.Гисматуллина. Проверка показала превышения по хлоридам (в 21,8 раза), нефтепродуктам (1,8 раза), сульфатам (2,6 раза) и фосфатам (3,2 раза).

«Как оказалось, снег вывозили на площадки для обустройства снегосвалок, которые определил исполком Болшекайбицкого сельского поселения. Однако эти площадки не имеют твердого покрытия и обваловок, к тому же размещены в 10 метрах от жилой застройки. Все материалы были переданы в прокуратуру Кайбицкого района», — сообщает ведомство.

В министерстве напомнили, что складирование снега с превышениями по экотоксикантам несет угрозу для населения и окружающей среды.

#Экология #свалка снега
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное