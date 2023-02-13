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Экология
13 февраля 2023  02:13

Экологи обнаружили четыре незаконные свалки снега у предприятий и заправки в Нижнекамске

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Закамское территориальное управление Минэкологии РТ выявило четыре незаконных свалки снега на территории Нижнекамска. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Снег складировался неподалеку от организаций «Энергосила-НК», «Нефтемонтажинжиниринг» и «Промкомплект» по ул. Чистопольской. Еще одна свалка обнаружена у заправки по ул. 1-я Промышленная. Площадь трех свалок составляет свыше 180 кв. метров, а последней — 119 кв. метров.

«Инспекторы направили предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований природоохранного законодательства и необходимости устранения нарушения в течение 60 дней», — заключили в пресс-службе Минэкологии РТ.

#свалка снега #Минэкологии РТ
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