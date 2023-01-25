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Экология
25 января 2023  02:42

Экологи обнаружили 14 незаконных снежных свалок в Арске

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Экологи обнаружили 14 незаконных снежных свалок в Арске
Фото: пресс-служба Минэкологии РТ.

Во время мониторинга Арского района инспекторы Северного территориального управления Минэкологии РТ выявили 14 мест незаконного размещения отходов от зимней уборки улиц Арска. Об этом сообщает пресс-служба природоохранного ведомства.

«Большинство свалок было оперативно устранено», – сообщили в министерстве. 

Общая площадь составила 761 кв. метр, объем – 1 125 кубометров. В тех случаях, где нарушения не были устранены добровольно в установленном порядке, в адрес арского исполкома экологи направили предостережение для их ликвидации.

 

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