Экологи обнаружили 14 незаконных снежных свалок в Арске

Фото: пресс-служба Минэкологии РТ.

Во время мониторинга Арского района инспекторы Северного территориального управления Минэкологии РТ выявили 14 мест незаконного размещения отходов от зимней уборки улиц Арска. Об этом сообщает пресс-служба природоохранного ведомства.

«Большинство свалок было оперативно устранено», – сообщили в министерстве.

Общая площадь составила 761 кв. метр, объем – 1 125 кубометров. В тех случаях, где нарушения не были устранены добровольно в установленном порядке, в адрес арского исполкома экологи направили предостережение для их ликвидации.