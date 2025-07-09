Экологи НКНХ провели экоурок с замерами воздуха для детей в лагере «Юность»

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

В детском оздоровительном лагере «Юность» прошел увлекательный и очень масштабный экоурок, организованный сотрудниками «Нижнекамскнефтехима». Несколько сотен воспитанников познакомились с передвижной эколабораторией, научились делать замеры воздуха и узнали, как дать вторую жизнь пластику.

«Юность» в этом году стала настоящей лабораторией для юных исследователей. В рамках программы «Территория будущего» ребята участвуют в квестах, встречаются с экспертами и осваивают азы экологичного образа жизни. И помог им в этом визит экологов «Нижнекамскнефтехима», промышленники даже привезли в лагерь передвижную эколабораторию, и она мгновенно привлекла внимание детей. Внутри – современные приборы, газоанализаторы и хроматографы. Химик центральной заводской лаборатории Карина Апушева рассказала, как работает оборудование.

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

«Вот этот стеллаж – это газоанализаторы, они отбирают пробы воздуха. А это хроматографы – они измеряют уровень углеводородов и других веществ», – объяснила Карина Апушева.

Особый восторг у ребят вызвала выдвижная метеостанция на крыше фургона. Участник урока Ранель Гиззатуллин поделился впечатлениями: «Я узнал, что здесь собирают всю информацию о частицах воздуха и потом передают данные в Казань. А еще там есть выдвижные зонды, которые проверяют чистоту воздуха».

После знакомства с эколабораторией сотрудники НКНХ провели интерактивное занятие с экочемоданчиком, наполненным предметами из переработанного пластика. Дети узнали, как правильно сортировать отходы и почему пластик – это ценное вторсырье.

«Самый лучший способ обращения с отходами? Переработка!» – дружно ответили ребята на вопрос экологов.

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

Проект «Вторая жизнь пластика» – часть масштабной просветительской программы СИБУРа.

Айрат Каримуллин, ведущий инженер-эколог «Нижнекамскнефтехима», подчеркнул: «Мы прививаем экологическую культуру с раннего возраста. Дети уже знают, что от их привычек зависит будущее планеты».

Экоуроки «Нижнекамскнефтехима» охватили уже тысячи нижнекамских школьников. Занятия проходят круглый год – во время учебного года в городских школах, летом в детских оздоровительных лагерях. Просветительские занятия помогают детям сформировать полезные привычки и бережное отношение к окружающему миру.