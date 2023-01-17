Экологи нижнекамского предприятия СИБУРа показали школьникам работу передвижного экопоста

Что такое газоанализатор, метеорологический комплекс и воздухозаборное устройство? Об этом и не только экологи нижнекамского предприятия СИБУРа рассказали ученикам «Нефтехим-классов» из лицея №35. К ним специалисты «Нижнекамскнефтехима» приехали на необычной машине – передвижной экологической лаборатории.

Инженер-лаборант Алия Хабибуллина рассказала ребятам о том, что мобильная лаборатория в разы увеличивает возможности экологического мониторинга на предприятии. Ее оснащение позволяет выполнять плановые исследования по программе производственного экологического контроля. Передвижной экопост может оперативно выехать в любую точку города и на месте проверить состояние атмосферы. Передвижная лаборатория в сутки отбирает пробы воздуха от 2 до 5 раз. Результаты анализов становятся известны в течение часа.

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

Инженер-лаборант ЦЗЛ «Нижнекамскнефтехима» Алия Хабибуллина:

«Доступ к полученным результатам имеет диспетчер „Нижнекамскнефтехима“, служба экологии. Кроме того, полученные результаты наблюдений передаются в автоматическом режиме в Министерство экологии РТ. Ежедневно лаборатория контролирует состояние атмосферного воздуха по планам аналитического контроля, по указанию блока экологии и при необходимости по обращениям от населения».

В этом лично убедились мальчишки и девчонки, на глазах у которых специалисты экологической лаборатории «Нижнекамскнефтехима» провели исследование атмосферы. В арсенале нефтехимиков – высокоточные приборы, способные уловить в воздухе химические вещества по 19 ключевым показателям: сероводород, аммиак, оксид азота, диоксид серы, углерод оксида, ароматические углеводороды и другие химические вещества. В течение года передвижной экологический пост проводит свыше 15 тысяч анализов. Ознакомиться с результатами анализов может каждый сотрудник «Нижнекамскнефтехима» и житель города. Данные публикуются в приложении «Мой Нефтехим», а также передаются в диспетчерский пункт сбора информации «Нижнекамскнефтехима», далее – в надзорные органы.

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

Благодаря оборудованию также можно измерять метеорологические параметры – температуру, влажность, давление, направление и скорость ветра. Специалисты «Нижнекамскнефтехима» подробно рассказали о работе и предназначении каждого прибора, установленного в лаборатории на колесах.

Заместитель директора по учебной работе лицея №35 Татьяна Бликина:

«На экологический урок мы пригласили учеников десятых и одиннадцатых классов химико-биологического направления. Для ребят очень полезно такое практическое занятие, чтобы знать, как осуществляется контроль за состоянием атмосферы. Какое пристальное внимание экологии уделяет „Нижнекамскнефтехим“ и, кроме того, наглядные методы профориентации необходимы. Может, кто-то захочет стать нефтехимиком. Одно дело, когда мы в классе о чем-то рассказываем, другое – увидеть все своими глазами. Дети могут поближе познакомиться со своей будущей профессией».

Ученик лицея №35 Амир Байрамов:

«Впечатление произвело оснащение эколаборатории – такое количество оборудования, позволяющее отслеживать качество атмосферного воздуха. Я бы даже хотел вместе со специалистами предприятия побывать на процедурах по забору воздуха, а главное – узнать результат».

Пробы воздуха берутся не только передвижной лабораторией, но и на пяти стационарных постах контроля предприятия. Они располагаются в зоне влияния «Нижнекамскнефтехима» и круглосуточно следят за экологическим фоном.