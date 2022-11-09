Экологи не нашли превышений загрязняющих веществ в воздухе в Авиастроительном районе

По жалобам горожан экологи взяли пробы воздуха в Авиастроительном районе Казани. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«Они (жители — прим. Т-и) жаловались на неприятный запах, предположительно со стороны полигона УК „ПЖКХ“ на ул. Химической и ПАО „Казаньоргсинтез“. Сотрудники центрального территориального управления оперативно выехали в Авиастроительный район вместе с передвижной экологической лабораторией для оценки состояния воздуха», — сказано в сообщении.

Отбор проб атмосферного воздуха был произведен в пяти точках — на ул. Восстания, Беломорская, Химическая, Айдарова и Колхозная. Также пробы были взяты в вечернее время на ул. Побежимова и Колхозной. По результатам анализа проб превышений предельно-допустимой концентрации загрязняющих веществ не выявлено.

В зоне влияния ПАО «Казаньоргсинтез» и полигона УК «ПЖКХ» находится автоматическая станция контроля загрязнения атмосферного воздуха, которая круглосуточно измеряет концентрацию 16 загрязняющих веществ. На этой станции превышений допустимого содержания загрязняющих веществ в воздухе, а также факты увеличения концентрации таких веществ также не зафиксированы.