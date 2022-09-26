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Ру Тат
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Экология
26 сентября 2022  21:25
Наталья Рыбакова

Экологи не обнаружили грязных веществ в воздухе над Каратуном

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По жалобам жителей Апастовского района Татарстана на запах гари в воздухе экологи выехали на место и взяли пробы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов РТ.

По информации ведомства, через систему «Народный контроль» поступило обращение граждан о загрязнении воздуха пылью и дымом в поселке Каратун Апастовского района. 

На место выехали инспекторы Заволжского территориального управления и специалисты лаборатории министерства. Экологами отобрали пробы атмосферного воздуха.

По результатам количественного химического анализа проб превышений загрязняющих веществ выявлено не было, подчеркнули в ведомстве.

#Минэкологии РТ
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