Экологи не нашли загрязняющих веществ в воздухе Альметьевского района

В Минэкологии отчитались о проверке проб воздуха возле поселка станции Миннибаево, Альметьевского района РТ. Никаких загрязняющих веществ в воздухе не обнаружено, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

В министерстве отмечают, что местные жители жаловались на запах сероводорода по выходным дням.

«Специалистами Юго-Восточного ТУ Министерства экологии и природных ресурсов РТ совместно с передвижной экологической лабораторией в выходной день осуществлен отбор проб атмосферного воздуха в пос. ст. Миннибаево, в двух точках с подветренной стороны. На основании анализа проб, отобранных 26 июня, превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не выявлено», - говорится в релизе министерства.

Экологи взяли на контроль окрестности поселка. Такое поручение дал руководитель Юго-Восточного теруправления министерства.