Экологи не нашли превышений по сероводороду в воздухе Алексеевки

По жалобам местных жителей экологи проверили качество воздуха в татарстанском селе Алексеевка и не нашли превышений содержания вредных веществ, сообщили в пресс-службе Минэкологии РТ.

«В Министерство экологии и природных ресурсов РТ поступило обращение о том, что в селе Алексеевка в воздухе присутствует неприятный запах, предположительно сероводорода. Инспекторы оперативно выехали на место и отобрали пробы воздуха с помощью передвижной экологической лаборатории. Превышений ПДК не зафиксировано», - сказано в сообщении.

О неприятном запахе в жилой зоне или в черте населенного пункта татарстанцы могут в Управление Роспотребнадзора по РТ по телефонам: +7(843)238-98-54, +7(800)555-49-43.