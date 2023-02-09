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Ру Тат
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Экология
9 февраля 2023  23:38

Экологи направили предостережение исполкому Челнов после исследования грязного снега

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После жалоб челнинцев на очень грязные дороги в городе – много песка и реагентов, которые оставляют следы на обуви, – экологи провели проверку. Об этом сообщают «Челнинские известия».

Результаты исследования грязного снега, которое провело Прикамское территориальное управление Минэкологии РТ, показали, что это вещество 4-го класса опасности, то есть малоопасное.

Несмотря на то, что вещество признали малоопасным, экологи направили предостережение исполкому города.

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