Экологи направили предостережение исполкому Челнов после исследования грязного снега

После жалоб челнинцев на очень грязные дороги в городе – много песка и реагентов, которые оставляют следы на обуви, – экологи провели проверку. Об этом сообщают «Челнинские известия».

Результаты исследования грязного снега, которое провело Прикамское территориальное управление Минэкологии РТ, показали, что это вещество 4-го класса опасности, то есть малоопасное.

Несмотря на то, что вещество признали малоопасным, экологи направили предостережение исполкому города.