Экологи начали круглосуточно мониторить уровень формальдегида в воздухе Казани

Начиная с сегодняшнего дня Министерство экологии и природных ресурсов Татарстана стало круглосуточно мониторить содержание формальдегида в воздухе Казани. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Это стало возможным благодаря дооснащению современным эколого-аналитическим оборудованием по автоматическому определению концентраций формальдегида двух передвижных экологических лабораторий <…>», — пояснили в министерстве.

Кроме того, аналогичное оборудование планируется установить на автоматической станции контроля загрязнения атмосферного воздуха Минэкологии, расположенной на улице Максимова. Эта станция находится по соседству с крупнейшими промышленными предприятиями республики.

С сентября 2021 года аналогичный круглосуточный автоматический контроль содержания формальдегида в воздухе организован министерством в Нижнекамске. Там речь идет о четырех автоматических станциях и одной передвижной лаборатории. «За период выполнения непрерывного контроля превышения допустимого содержания формальдегида в воздухе не фиксировались», — уточнили в ведомстве.

Всего в Татарстане сейчас работают 16 автоматических станций контроля загрязнения атмосферного воздуха и шесть передвижных экологических лабораторий.