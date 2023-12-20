Экологи: На никогда незамерзающих Голубых озерах появился лед

Экологи призывают спасти Голубые озера. Как пишет ГТРК Татарстан, водоем, который ранее никогда не замерзал, покрылся льдом.

Ученые подозревают, что всему виной – изменение состава озера. Они предполагают, что в том месте ухудшилась экологическая ситуация, а отсутствие в цвете воды голубых оттенков – яркое тому подтверждение.

Поспособствовать изменению свойств могло понижение уровня грунтовых вод из-за засухи, морозы, а также действия человека. Подобное уже происходило в 1979 году в следствии морозов, поэтому срочные меры нужно принимать уже сейчас, полагают ученые.

Госкомитет РТ по биоресурсам уже предложил ограничить посещение данного озера. Предлагалось разрешить посещение этого места только в определенные часы: май – август - с 6:00 до 22:00, сентябрь – апрель - с 8:00 до 18:00. Предложение уже рассматривают и могут ввести в 2024-м.