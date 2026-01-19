Экологи и лесники Татарстана представили инновационные разработки на выставке

Выставка инновационных разработок и проектов в экологии и лесном хозяйстве Татарстана открылась сегодня в ИТ-парке имени Башира Рамеева в Казани в рамках совместного расширенного заседания коллегии Минэкологии РТ и Минлесхоза РТ.

«Выставка наглядно демонстрирует, как Татарстан комплексно подходит к вопросам охраны окружающей среды и рационального лесопользования, успешно сочетая передовые цифровые технологии, научные разработки, вовлечение молодежи и сохранение традиционных практик», – рассказали в пресс-службе Минэкологии РТ.

На экспозиции экологов представлены информационные стенды НПО по геологии и использованию недр Татарстана, демонстрирующие интерактивную инсталляцию видеокаротажа водозаборной скважины с применением передовой системы телеинспекции скважин, а также выставочный образец отечественной электроразведочной многоэлектродной аппаратуры «Скала».

Посетителям также демонстрируется Цифровая платформа отрасли экологии и природопользования Татарстана, состоящая из трех ключевых функциональных подсистем: «Недра», «Экомониторинг» и «Надзор».

Представители движения юннатов Татарстана рассказывают об эколого-просветительской работе, проведенной за 2025 год. Движение было возрождено в республике в 2018 году при поддержке Минэкологии РТ и за восемь лет объединило 2,5 тыс. участников.

Молодежное экологическое движение «Будет чисто» подводит итоги работы за десять лет. За это время активисты движения провели 6,8 тыс. экологических мероприятий, 3,6 тыс. эколого-просветительских событий и 1,8 тыс. природоохранных акций. В них приняли участие 265 тыс. человек, а ряды движения пополнились более чем 10 тыс. экоактивистов.

Минлесхоз РТ представил ключевые направления работы подведомственных учреждений. Здесь показаны инновационные разработки – ФГИС лесного комплекса, которая была запущена в январе 2025 года, а также цифровая база данных о землях лесного фонда РТ. Данный проект реализован при поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова.

На выставке также представлены беспилотные летательные аппараты различных моделей, фотоловушки, навигаторы, измерительные приборы для лесоустройства, современное противопожарное оборудование лесопожарного центра, сувениры учебно-опытного Сабинского лесхоза и многое другое.

В работе коллегии принимают участие заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Вячеслав Спиренков, начальник Департамента лесного хозяйства по ПФО Эдуард Леонтьев, первый заместитель Премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин, президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов, министр экологии и природных ресурсов РТ Азат Зиганшин, министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров.