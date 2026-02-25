Экологи и Федерация дзюдо РТ проведут совместные природоохранные акции

Соглашение о сотрудничестве между Министерством экологии и природных ресурсов Татарстана и Федерацией дзюдо РТ подписано сегодня в молодежном центре «Волга». Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

«Соглашение направлено на объединение усилий по популяризации здорового образа жизни и экологического просвещения населения. В ходе сотрудничества планируется проведение совместных спортивных и экологических мероприятий, организация показательных выступлений спортсменов на экофорумах. Предполагается участие представителей дзюдо в природоохранных акциях», – рассказали в пресс-службе.

Подписями под документом поставили министр экологии и природных ресурсов Татарстана, член попечительского совета Федерации дзюдо РТ Азат Зиганшин и президент Федерации дзюдо РТ Павел Николаев.

«В ходе реализации соглашения стороны будут совместно работать над экологическим просвещением детей и молодежи. Запланированы мастер-классы и открытые тренировки на природных площадках, мероприятия к знаменательным датам», – добавили в Минэкологии РТ.