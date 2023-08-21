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Экологи добились ликвидации свалки в пять футбольных полей в Арском районе
В Арском районе, рядом с селом Наласа, ликвидирована огромная свалка твердых бытовых отходов. Площадь захламленной территории достигала 37,5 тыс. кв. метров, что примерно равно пяти футбольным полям, объем — 75 тыс. куб. метров, рассказали в Минэкологии республики.
Устранения нарушения удалось добиться не сразу. После обнаружения свалки экологами прокуратура Арского района выдала главе сельского поселения представление о ликвидации свалки. Однако позднее выяснилось, что оно не было исполнено.
«Главе Наласинского сельского поселения выдали предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства. На днях свалка была ликвидирована», — добавили в министерстве.
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