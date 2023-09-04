Экологи добились ликвидации незаконной свалки на Мензелинском тракте в Челнах

Фото: пресс-служба Минэкологии РТ

Инспекторы Прикамского территориального управления Минэкологии Татарстана обнаружили незаконную свалку на Мензелинском тракте в Набережных Челнах. Об этом сообщает пресс-служба природоохранного ведомства.

На захламленной территории площадью 375 «квадратов» хранили складировали отработанные шины и автомобильные детали.

Экологи направили исполкому Челнов предостережение о недопустимости нарушения природоохранного законодательства и ликвидации свалки в течение 60 дней. В результате свалку ликвидировали, а территорию привели в надлежащее санитарно-экологическое состояние.