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Экологам удалось добиться ликвидации двух свалок в Азнакаевском районе
В Азнакаевском районе ликвидированы две свалки со строительными отходами. Добиться ликвидации нарушений удалось после выдачи предостережений, сообщили в Минэкологии Татарстана.
Первая свалка площадью 62 квадратных метра была обнаружена в Азнакаево, вторая — рядом с СНТ «Мечта» в поселке Актюбинский. Здесь отходы незаконно складировались на территории 12 квадратных метров.
«В адрес управляющей компании „Наш дом Восход“ и исполнительного комитета пгт. Актюбинский Азнакаевского района инспекторы выдали предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований природоохранного законодательства», — отмечается в сообщении.
В результате обе свалки были ликвидированы.
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