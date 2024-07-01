Экологам удалось добиться ликвидации двух свалок в Азнакаевском районе

Фото: пресс-служба Минэкологии РТ

В Азнакаевском районе ликвидированы две свалки со строительными отходами. Добиться ликвидации нарушений удалось после выдачи предостережений, сообщили в Минэкологии Татарстана.

Первая свалка площадью 62 квадратных метра была обнаружена в Азнакаево, вторая — рядом с СНТ «Мечта» в поселке Актюбинский. Здесь отходы незаконно складировались на территории 12 квадратных метров.

«В адрес управляющей компании „Наш дом Восход“ и исполнительного комитета пгт. Актюбинский Азнакаевского района инспекторы выдали предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований природоохранного законодательства», — отмечается в сообщении.

В результате обе свалки были ликвидированы.