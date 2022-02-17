Эколог: Уровень Куйбышевского водохранилища к началу паводка сохранится на 50 метрах

По предварительному прогнозу, уровень Куйбышевского водохранилища к началу паводка (на 1 апреля) сохранится на отметках, близких к 50 метрам по Балтийской системе. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила начальник отдела гидрогеологии и регулирования водопользования Минэкологии РТ Татьяна Васильева.

«Для обеспечения благоприятных условий нереста основных промысловых видов рыб необходимо поддержание уровня воды в Куйбышевском водохранилище на отметках от 52,5 метров и выше, без резких снижений уровня воды в период нереста и нагула. Период нереста в зависимости от температуры воды, гидрологических и погодных условий на водохранилище может сдвигаться по времени, но, как правило, проходит с начала мая до середины июня», – рассказала она.

Как пояснили в Минэкологии РТ, для разных сезонов года в зависимости от потребности в водных ресурсах отраслей экономики устанавливаются различные режимы работы гидроузла Куйбышевского водохранилища. Минимальный уровень предполоводной сработки составляет 48 метров по Балтийской системе, а минимальный навигационный уровень – 49 метров. Конечный диспетчерский срок зимней сработки приходится на 1 апреля. В настоящее время уровень водохранилища 50 метров по Балтийской системе, что на 2 метра выше уровня минимальной предполоводной сработки.