Эколог: Уровень Куйбышевского водохранилища к концу октября снизится, но это не критично

По прогнозу Минэкологии РТ, к концу октября уровень воды в Куйбышевском водохранилище понизится до отметки 50,36 метра по Балтийской системе. Однако это не критично для рыбы и судоходства. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила начальник отдела гидрогеологии и регулирования водопользования Министерства экологии и природных ресурсов РТ Татьяна Васильева.

«Этот год характеризуется низкой величиной водности в связи с минимальным количеством атмосферных осадков и аномально высокими температурами воздуха в летний период. По сравнению с маловодным 2010 годом уровень водохранилища на середину сентября, по данным гидропоста Верхний Услон, на 1,24 см выше. Минимальная навигационная отметка для Куйбышевского водохранилища составляет 49 метров по Балтийской системе. На сегодняшний день по гидропосту Верхний Услон отметка уровня воды составляет 50,93 метра», — сказала она.

Жалобы на сильное обмеление рек и озер Татарстана в конце лета и осенью встречаются в соцсетях. Пользователи активно выкладывали фотографии обнажившихся берегов Волги и Камы. Как отметила Татьяна Васильева, снижение уровня воды на Куйбышевском водохранилище этой осенью продолжится, но не будет критичным.

«В связи с низкой величиной суммарного притока в Куйбышевское водохранилище (3600 кубометров в сутки) и установленных с 11 сентября Росводресурсами сбросных расходах на уровне 4700 кубометров в сутки интенсивность снижения уровня воды в сентябре-октябре прогнозируется на 1–1,5 см в сутки. По прогнозным значениям к 31 октября уровень водохранилища понизится до отметки 50,36 метра по Балтийской системе», — отметила эксперт.

Васильева напомнила, что Куйбышевское водохранилище — крупнейшее в Европе и «является регулирующей емкостью всего Волжско-Камского каскада водохранилищ». Оно эксплуатируется при нормальном подпорном уровне 53 метра по Балтийской системе.

Пропуск весеннего половодья прошел в благоприятных условиях. Были успешно проведены весенние рыбохозяйственный и сельскохозяйственный попуски в нижнюю Волгу. После этого водохранилище наполнилось до отметки нормального подпорного уровня.

«Следует отметить, что в период осуществления специального попуска уровень Куйбышевского водохранилища оставался стабильно высоким, что обеспечило весьма эффективное прохождение нереста основных промысловых видов рыб. Благодаря дальнейшему поддержанию высокого уровня воды в водоеме благополучно прошел период нагула молоди рыб. Это положительно отразится на динамике воспроизводства водных биологических ресурсов Куйбышевского водохранилища», — добавила специалист.

Согласно ее данным, ресурсы Куйбышевского водохранилища в течение года использовались рационально. Уровень воды на Волге был в целом благоприятным для воспроизводства водных биологических ресурсов.