Эколог Шингаркин назвал главную ошибку при ликвидации ЧС на пляжах Анапы

Недавно стало известно, что в очищенном грунте Анапы нашли опасный канцероген. Однако бывший депутат Госдумы, зампредседателя Комитета по природным ресурсам, природопользованию и экологии Максим Шингаркин считает, что проблема кроется не в канцерогене, пишет «Радио 1».

Главная причина, по его словам, в том, что органы исполнительной власти в объекте Федерации Краснодарского края не смогли правильно оценить обстановку, связанную с затоплением танкеров и их разрушением. Как итог: не меньше 2 тыс. тонн мазута на пляже Анапы. При этом убирали последствия волонтеры и местные жители, отметил экс-парламентарий.

Он подчеркнул, что мазут вышел в прибойной зоне, то есть грязь попала на пляж частично. Но для ликвидации последствий на территорию выгнали большую технику, которая в процессе перемещения передвинула чистый, незамазученный песок в замазученную зону.

Также взамен построения бетонных блоков рабочие стали выстраивать барьер из незамазученного песка. То есть фактически пляжный песок, который не восстанавливается сам, задействовали при ликвидации ЧС.

На текущий момент 2 тыс. тонн мазута уже перемешались со 170 тыс. тоннами песка, резюмировал Шингаркин.