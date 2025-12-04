news_header_top
Общество 4 декабря 2025 09:50

Эколог рассказал, почему опасно смывать в канализацию мелкие отходы

Руководитель волонтерского центра платформы «Экологичное Подмосковье» Владимир Савченко в беседе с «Радио 1» рассказал, к каким ужасным последствиям приводит привычка смывать в канализацию мелкие отходы.

По словам эксперта, даже органические пищевые остатки, такие как картофельные очистки или луковая шелуха, вызывают засоры, поскольку не разлагаются в трубах, а цепляются за их стенки, набухают и формируют вязкую массу.

Особо опасно сливать в раковину растительное масло, оставшееся после жарки. Савченко рассказал, что оно мгновенно застывает и образует так называемые «жировые айсберги» – обширные твердые наслоения, становящиеся главной причиной поломок, способных парализовать канализационную систему целых микрорайонов.

Для предотвращения проблем Савченко рекомендует соблюдать несколько правил: собирать все пищевые отходы в отдельное ведро, а не смывать их; остужать и утилизировать жир в твердом виде, например в банке; устанавливать на сливы раковин защитные сеточки и не смывать в унитаз ничего, кроме естественных отходов и туалетной бумаги.

#эксперт #Экология #отходы
