Эколог рассказал, как Татарстан сократил выбросы загрязняющих веществ в воздух

Автомобильный транспорт вносит самый большой вклад в загрязнение атмосферного воздуха в крупных городах Татарстана. Что сделано в регионе, чтобы сократить негативное воздействие на окружающую среду, «Татар-информу» рассказал начальник отдела охраны атмосферного воздуха Минэкологии РТ Никита Маслов.

«В Татарстане постепенно улучшается качество моторного топлива, при его сгорании в двигателях автомобилей образуется меньше вредных веществ. Кроме того, в республике строятся современные развязки, улучшается транспортная инфраструктура. Это позволяет предотвратить большое скопление автомобилей на светофорах, ведь самый большой выброс загрязняющих веществ в воздух происходит, когда машина стоит на холостом ходу», – сообщил он.

Кроме того, превышения нормативов по выбросам обычно фиксируются у автомобилей с 30-летним стажем и более. Поэтому важно своевременно обновлять автопарк, развивать рынок газомоторного топлива, считает спикер.

По данным пресс-службы Минэкологии РТ, благодаря использованию экологически чистого топлива – компримированного природного газа в качестве моторного топлива удалось сократить выбросы загрязняющих веществ более чем на тысячу тонн в год, а снижение выбросов парниковых газов от автомобилей достигло 49 тыс. тонн СО2-эквивалента. За 11 лет госпрограммы «Развитие рынка газомоторного топлива в Республике Татарстан» также удалось снизить выбросы загрязняющих веществ от автотранспорта более чем на 23 тыс. тонн в год.