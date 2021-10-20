Эколог предупредила о падении уровня Волги до 50,25 метра

Согласно прогнозу Минэкологии РТ, к концу октября уровень воды в Куйбышевском водохранилище понизится до 50,25 метра по Балтийской системе. За последний месяц он опустился на 0,5 метра. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили сегодня в природоохранном ведомстве.

«2021 год характеризуется низкой величиной водности в связи с минимальным количеством атмосферных осадков и аномально высокими температурами воздуха в летний период. Это обусловило снижением суммарного притока в водохранилища Волжско-Камского каскада», — пояснили в министерстве.

Стоит отметить, что хотя уровень воды на Волге не достиг минимального навигационного значения в 49 метров по Балтийской системе, как это было в 2019 году, однако он уже близок к этому. В частности, вчера на Волге около Казани на мель села лодка с тремя пассажирами на борту. Происшествие случилось напротив Храма всех религий в 10 метрах от берега.

Кроме того, уровень воды в Волге в Астраханском бассейне упал на 60 сантиметров и приближается к критической отметке. Попуски воды этой осенью еще возможны.

«Учитывая, что Куйбышевское водохранилище является основным регулятором стока всего Волжско-Камского каскада водохранилищ, именно водные ресурсы Куйбышевского водохранилища используются для обеспечения водными ресурсами регионов Нижней Волги для водохозяйственной, судоходной, энергетической, сельскохозяйственной и рыбохозяйственной отраслей народного хозяйства. Снижение уровня обусловлено тем, что величина сбросных расходов через гидроузел Куйбышевского водохранилища превышает величину суммарного притока воды в водоем», — прокомментировала ситуацию начальник отдела гидрогеологии и регулирования водопользования Министерства экологии и природных ресурсов РТ Татьяна Васильева.

Волга представляет собой каскад водохранилищ, режим работы которых устанавливается указаниями Росводресурсов на основании решений межведомственной рабочей группы по регулированию режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада. В состав группы входят представители Росводресурсов и его территориальных подразделений, ПАО «Русгидро», АО «Татэнерго», Росрыболовства, Росморречфлота, МЧС и органов исполнительной власти регионов.

Татарстан в составе группы представляет министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков. Заседания группы проводятся ежемесячно. Попуски воды осуществляются постоянно в соответствии с установленным режимом работы водохранилища.