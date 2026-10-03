Эколог предупредил россиян об активности лосей и волков в преддверии зимы

Россиянам следует быть осторожными при встрече с лосями и волками, активность которых может усилиться ближе к зиме. Об этом заявил член научного совета Российского экологического оператора, научный эксперт Российского экологического движения Илья Рыбальченко.

По словам специалиста, при встрече с лосем не стоит пытаться убежать от животного.

«Не надо состязаться с ним в скорости: он и догонит, и перегонит. Надо просто спрятаться за широкое дерево, поскольку животное страшно неповоротливое и неманевренное», – сказал Рыбальченко в беседе с News.ru.

Отдельную опасность, по его словам, могут представлять волки, особенно если они находятся в группе. «Пока их немного, есть возможность попытаться напугать: кричать, шуметь, занимать высокую позицию, поднимать что-нибудь над головой», – отметил эксперт.

Рыбальченко также сообщил, что численность медведей и лосей увеличилась. Он связал это с ограничениями на охоту, благоприятным климатом и богатой кормовой базой. Кроме того, эколог предупредил, что лоси часто выходят на расчищенные от снега дороги.

«Если вы прикормили животных – рядом с лесополосой поставили помойку и начали выбрасывать в контейнеры что-то вкусное, – то вы сами себя наказали», – заключил эксперт.