Эколог объяснил, как не получить штраф за сбор березового сока

Приносящий вред дереву сбор березового сока карается штрафом. Как не повредить растение в процессе сбора, рассказал в беседе с «Радио 1» эколог Сергей Пальчиков, председатель сертификационной комиссии программы «Деревья – памятники живой природы» и кандидат сельскохозяйственных наук.

Специалист напомнил, что за повреждение зеленых насаждений в городской черте грозит от 3,5 тыс. до 4 тыс. рублей. Если это произошло на особо охраняемых природных территориях (ООПТ), то штраф в среднем составляет 1,5 тыс. рублей. В зависимости от того, произошло ли усыхание дерева, штрафы для граждан колеблются от 1 тыс. до 4 тыс. рублей, уточнил он.

«Для большого дерева отбор сока щадящим образом никакого вреда не нанесет», – подчеркнул Пальчиков. Нельзя собирать сок с деревьев, растущих у автомобильных дорог, промышленных зон и свалок, потому что корни, всасывая воду, могут забирать из земли тяжелые металлы.

Наиболее обильное сокотечение, по словам эколога, в дневное время, в солнечный день, с 10 до 13 часов. Сезон сбора березового сока длится до середины апреля.

При этом самым частым нарушением добытчиков сока (хотя правила сбора могут меняться от региона к региону) эксперт счел варварское отношение к стволу дерева.

«Нельзя делать много повреждений на одном стволе <...>. Как правило, рекомендуется делать одно неглубокое отверстие глубиной до 5 см. После окончания сбора отверстие необходимо закрыть деревянной пробочкой и замазать садовым варом или другим специализированным защитным средством для обработки <...>», – акцентировал Сергей Пальчиков.