Эколог назвал самый эффективный способ борьбы с клещами на даче

Регулярный покос травы остается главным способом борьбы с клещами и комарами на дачных участках. Об этом ТАСС сообщил доцент института экологии Российского университета дружбы народов Владимир Пинаев.

По словам эксперта, высокая трава и захламленные территории создают благоприятные условия для насекомых, поэтому участок необходимо регулярно приводить в порядок.

«Осуществлять покос травы и убирать лишнее с участка следует регулярно – лишая клещей и комаров укрытий. В случае с комарами важно также отсутствие на участке стоячей воды, например, бочек с водой, в которой размножаются эти насекомые. Это самый действенный способ борьбы с ними», – отметил Владимир Пинаев.

Эколог подчеркнул, что полностью избавиться от клещей и комаров не получится, если высокая трава остается на соседних участках.

«Если у вас на участке все хорошо и все лишнее убрано, а у соседа трава не кошена – то, к сожалению, от комаров вы не избавитесь, вам необходимо участие соседа», – добавил специалист.

Пинаев также рассказал, что для самостоятельной обработки участка существует множество специальных средств, однако их эффективность снижается, если предварительно не скосить траву.

«Обрабатывать специальными препаратами все равно нужно строго после покоса травы и уборки участка, иначе насекомые просто спрячутся от инсектицида и эффекта от такой обработки не будет», – подчеркнул ученый.

Кроме того, эксперт напомнил о необходимости внимательно изучать инструкции перед использованием инсектицидов. По его словам, некоторые препараты могут быть небезопасны для овощных культур, животных и детей. Во время обработки участка следует использовать закрытую одежду, защитные очки, маски и перчатки.