Эколог КФУ рассказала о последствиях глобального изменения климата

Температура за последние 50 лет в среднем по России выросла на 2,5 градуса. Зимы стали мягче. Об этом сообщила сегодня в программе «Чистый Татарстан» заместитель директора по научной деятельности Института экологии и природопользования КФУ Мария Кожевникова со ссылкой на исследование РАН.

«Климат меняется. Ключевые вопросы, которые обсуждаются в научной и общественной среде, — „Кто виноват?“ и „Что делать?“ Почему меняется климат? Виноват человек», — сказала она.

Кожевникова заметила, что изменения климата на территории России неравномерны. На севере страны потепление идет быстрее. При этом половодья стали наблюдаться в основном на сибирских реках.

«В средней полосе России в целом половодья стали меньше, потому что зимы стали мягче, чаще случаются оттепели. Снежная масса подтаивает, потихонечку дренируется и стекает в реки», — уточнила специалист.

По словам ученого, климат в средней полосе России стал более сухим. Стали чаще наблюдаться засухи. К примеру, в этом году засушливыми выдались май и июнь, что сказалось на сельскохозяйственных культурах.