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Эколог из Нижнекамска продемонстрировала работу лаборатории экомониторинга
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Эколог «Нижнекамскнефтехима» Юлия Гапсаламова показала, как проходит работа передвижной лаборатории экомониторинга.
Из этого «помещения на колесах» контролируют атмосферный воздух во всем Нижнекамске и по всей промышленной зоне, пишет НТР-24.
Причем машина напоминает целый трансформер: там и различные кнопочки, и выдвигающиеся детали, а также сенсорная панель, лампочки и тумблеры — подробнее в сюжете.
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