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Общество 26 апреля 2024 16:44

Эколог из Нижнекамска продемонстрировала работу лаборатории экомониторинга

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Эколог «Нижнекамскнефтехима» Юлия Гапсаламова показала, как проходит работа передвижной лаборатории экомониторинга.

Из этого «помещения на колесах» контролируют атмосферный воздух во всем Нижнекамске и по всей промышленной зоне, пишет НТР-24.

Причем машина напоминает целый трансформер: там и различные кнопочки, и выдвигающиеся детали, а также сенсорная панель, лампочки и тумблеры — подробнее в сюжете.

#Экология #Лаборатория #нижнекамск
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