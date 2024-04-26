Эколог из Нижнекамска продемонстрировала работу лаборатории экомониторинга

Эколог «Нижнекамскнефтехима» Юлия Гапсаламова показала, как проходит работа передвижной лаборатории экомониторинга.

Из этого «помещения на колесах» контролируют атмосферный воздух во всем Нижнекамске и по всей промышленной зоне, пишет НТР-24.

Причем машина напоминает целый трансформер: там и различные кнопочки, и выдвигающиеся детали, а также сенсорная панель, лампочки и тумблеры — подробнее в сюжете.