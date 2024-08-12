Экофестиваль «Вместе просто» в Казани посетили более 3 тыс. человек

Фото: пресс-служба «Казаньоргсинтез»

В лесопарковой зоне озера Лебяжье 10 августа прошел первый городской семейный экофестиваль «Вместе просто». Мероприятие организовал «Казаньоргсинтез» вместе с изданием «Enter» при поддержке Мэрии Казани, рассказал на деловом понедельнике глава администрации Кировского и Московского районов Владимир Жаворонков.

«Несмотря на дождливую погоду, площадку фестиваля посетили более 3 тыс. человек. Большой интерес вызвала образовательная программа, экологические мастер-классы для детей и взрослых. Важно, что с таких мероприятий люди возвращаются с новыми знаниями и полезными “зелёными привычками”», - отметил докладчик.

Помимо этого, гостей фестиваля ждали: дискуссия о развитии лесопарка Лебяжьих озёр, лекция о лесах Татарстана, экологический урок, экскурсия по экологической тропе и многое другое. Всего 30 интерактивных площадок и тематических зон от предприятия и партнеров. Среди них были те, которые уже полюбились горожанам и их детям: мастер-классы созданию городских ароматов, уроки по переработке пластика, мастерские апсайклинга. Также специально для праздника были разработаны новые: мастер-классы по созданию фото природы, экологических граффити, высадке деревьев и даже созданию музыки. Их дополнили дискуссия о развитии лесопарка, лекция о лесах Татарстана и научные лекции.

На площадке был организован раздельный сбор отходов – волонтеры помогали гостям мероприятия правильно сортировать отходы. Питьевая вода фестиваля была представлена в инновационной упаковке, произведенной с вовлечением вторичного пластика. Все конструкции, использованные для декора фестиваля «Вместе просто» будут отправлены для дальнейшего использования в благотворительный фонд помощи бездомным животным «Кот и пес».

Хэдлайнерами вечера стали TATARKA и Tesla Boy. С ними на сцене выступили локальные музыкальные проекты Fauzia и Дышать и диджеи Malika, BubbleGum и Solman.

Владимир Жаворонков отметил, что экологический фестиваль – это хороший пример презентации зеленых практик, популяризации зеленых привычек. «Казань сегодня находится на этапе создании собственной ESG-стратегии. Надеюсь, что лучшие экологические практики участников фестиваля лягут в ее основу», - добавил он.

«Компания СИБУР – это яркий и показательный пример социальной ответственной компании. Сегодня экологическая повестка для нас очень важна и актуальна. Мы рады, что предприятие уделяет этому такое внимание. Важно новые мероприятия проводить, но не менее важно сохранять и прирастать традициями», - заключил мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин, комментируя итоги экофестиваля.