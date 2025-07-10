«Экодворы»: В «Центрах местного сообщества» собрали 3,6 тонны вторсырья на переработку

Фото: торговая сеть «Пятёрочка»

Около 38 тыс. человек в 17 регионах объединились ради общей цели – сохранить природу и сделать свой город уютнее. За месяц состоялось свыше 50 мероприятий, направленных на развитие культуры осознанного потребления и правильной утилизации бытовых отходов. На переработку собрано свыше 3,6 тонны вторсырья. Второй год подряд на базе «Центров местного сообщества» реализуется Всероссийский экологический проект «Экодворы», проводимый торговой сетью «Пятёрочка».

Инициатива, вошедшая в программу устойчивого развития как часть экологического блока, второй год подряд реализуется фондом «ЭРА» при поддержке «Центров местного сообщества» (ЦМС) и движения «ЭКА». Мероприятия призваны популяризировать раздельный сбор отходов и ответственное отношение к природе.

Принять участие в «Экодворах» могли жители Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга, Краснодара, Азова, Нижнего Новгорода и Новосибирска. Взрослые вместе с детьми несли на переработку десятки и даже сотни килограммов макулатуры, пластика, стекла и других фракций – всего удалось собрать более 3,6 тонны вторсырья. Гости не только дарили отходам вторую жизнь, но и участвовали в свопах, создавали полезные вещи на мастер-классах, проходили экоквесты, играли и узнавали новое об экологичном образе жизни в интерактивной форме.

«Часто из дворовых праздников вырастают полноценные сообщества: соседи знакомятся, организуют группы на основе общих целей и ценностей и создают новые инициативы. Именно такая цель лежит в основе «Экодвора» – праздник, который объединяет жителей вокруг заботы об окружающей среде. Мы рады разделить эту идею совместно с «Центрами местного сообщества» в рамках проекта «Разделяй с нами», поэтому «Экодворы» теперь проходят и магазинах торговой сети», – рассказала Елена Горохова, исполнительный директор Фонда поддержки молодежных инициатив «ЭРА».

Фото: торговая сеть «Пятёрочка»

К проекту присоединились и другие регионы, поддержав идею экологической осознанности. Так, в Перми прошли мастер-классы по вторичному использованию пластиковых пакетов. Волонтеры Центра развития семьи и ребенка показали, как можно из привычных отходов сделать полезные вещи. А в Нижнем Тагиле состоялась интерактивная программа «Эко-мир глазами детей»: воспитатель детского сада Ангелина Колпикова провела серию занятий о раздельном сборе мусора и защите окружающей среды и организовала креативный мастер-класс, на котором маленьких гостей учили создавать поделки из ненужных предметов.

В поселке Ермаково Ярославской области школьные волонтеры из команды «Классная компания» провели экологический квест с игровыми станциями. Ребята научились различать виды упаковки, сортировать отходы и даже попробовали самостоятельно прессовать макулатуру.

Кроме того, важной частью «Экодворов» стало благоустройство территорий. Так, жители Азнакаева в Татарстане организовали цветник у входа в магазин сети, а в Новом Уренгое, Ульяновске и Богдановиче территорию украсили яркими петуниями, высаженными силами соседей, сотрудников и волонтеров.

«Проект «Экодворы» в очередной раз доказал, что заботиться о природе совсем несложно – достаточно начать с малого: отсортировать мусор, посадить дерево во дворе. Эти маленькие дела наполняют нашу жизнь смыслом, ведь именно благодаря таким простым поступкам район становится красивее, уютнее и зеленее. А главное – такие вещи сближают людей, вдохновляют и напоминают каждому из нас, насколько важны даже самые незначительные усилия, и мы рады, что ЦМС помогает этому воплощаться в жизнь! Очень приятно наблюдать, как с каждым годом все больше жителей поддерживает экологические проекты и помогает строить устойчивое будущее», – добавила Снежана Малясова, руководитель проекта «Центры местного сообщества» торговой сети «Пятёрочка».

Проект «Центры местного сообщества» развивается с 2021 года в партнерстве с фондами «Добрый город Петербург» и «Хорошие истории» и является площадкой для общения, взаимопомощи и добрых дел, объединяя активных и неравнодушных людей. На сегодняшний день к проекту подключено уже более 5 тыс. магазинов сети в 68 регионах России.