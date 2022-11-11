К «Экодиктанту-2022» присоединятся жители ЛНР и ДНР, Запорожской и Херсонской областей

Участниками «Экодиктанта-2022» станут жители четырех новых регионов России: ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Об этом сообщил сегодня депутат Госсовета РТ, заместитель председателя Комитета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Тахир Хадеев.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

«Там акция тоже проводится, наверное, в разных режимах. Они являются субъектами огромной, могучей страны – России», – сообщил он, отвечая на вопрос корреспондента «Татар-информа».

Всероссийский экологический диктант – это ежегодный проект, направленный на популяризацию экологических знаний среди различных слоев населения, повышение уровня экологической грамотности для профилактики экологических правонарушений и основной составляющей экологической безопасности.

В этом году центральной площадкой Всероссийского экологического диктанта впервые стала Казань. Это объясняется тем, что в прошлом году Татарстан впервые стал лидером акции по количеству победителей первой степени. Торжественная церемония открытия «Экодиктанта-2022» состоялась сегодня в КФУ.