Экобензин и клей для автопрома: Минниханову представили новые проекты в нефтехимии

На совете директоров «Татнефтехиминвест-холдинга» Рустаму Минниханову презентовали инновационные проекты в области нефтехии

Фото: rais.tatarstan.ru

В Татарстане предложили выпускать бензин по новой технологии

Безотходное производство алкилбензинов экологического класса 5 и выше предлагается организовать в Татарстане. Они применяются в качестве компонентов авиационных и автомобильных бензинов, для повышения октанового числа, а также в чистом виде.

Инновационный проект презентовал Раису РТ Рустаму Минниханову заместитель директора Института нефтехимического синтеза имени Топчиева Константин Дементьев сегодня на заседании совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга».

«Среди всех компонентов бензинов, которые существуют на нефтеперерабатывающих заводах, практически ни один не соответствует требованиям, которые удовлетворяют техническому регламенту Таможенного союза. Единственное исключение – это алкилбензин, который имеет большой запас по всем параметрам и обеспечивает не только возможность производства бензина высокого класса, но и задел для производства будущих, более жестких стандартов», – рассказал Дементьев.

Он отметил, что во всем мире ожидается кратный рост производства алкилбензинов. Если же говорить про Россию, то мощность производства на сегодняшний день составляет 2 млн тонн в год.

По словам Константина Дементьева, переход к твердым катализаторам позволит существенно повысить экологичность производства, упростить процессы и добиться сохранения или повышения производительности Фото: rais.tatarstan.ru

Дементьев рассказал, что стандартное производство алкилбензинов основано на использовании жидких кислот в качестве катализатора. Однако такой способ обладает рядом недостатков:

необходимость утилизации и переработки использованных кислот;

необходимость применять специальные стали из-за коррозии;

высокая сложность оборудования для смешивания сырья с кислотой;

высокий расход кислоты;

затраты на использование холодильного оборудования;

высокие требования к безопасности производства.

По словам замдиректора, переход к твердым катализаторам позволит существенно повысить экологичность производства, упростить процессы и добиться сохранения или повышения производительности при снижении затрат почти в три раза. «Сам алкилбензин, полученный с применением разработанного процесса, по качеству выше, чем при традиционном процессе», – добавил Дементьев.

Он также сказал, что технологию можно легко встроить в работу нефтеперерабатывающих заводов – как «ТАИФ-НК», так и «Татнефти».

«Уже начали контактировать?» – спросил Минниханов генерального директора компании «ТАИФ» Альберта Шигабутдинова.

Тот заверил Минниханова, что компания планирует масштабировать производство, в том числе и с помощью этой технологии, причем этот вопрос планируют решить в ближайший год.

Рафинат Яруллин отметил, что производства клея в республике нет и многим компаниям было бы интересно сотрудничать с «Хомой» Фото: rais.tatarstan.ru

Клей для этикеток, мебели и автомобилей

Заместитель генерального директора по научным исследованиям и разработкам компании «Хома» Константин Ширшин рассказал об отечественных клеевых системах. По его словам, эта продукция пригодна практически для любого производства, начиная от этикеток и мебели, заканчивая автомобилями.

Отличительная особенность клея компании – легкая утилизация, что является большим плюсом по сравнению с большинством аналогов.

«Какие наши движения по этому вопросу?» – обратился Минниханов к генеральному директору «Татнефтехиминвест-холдинга» Рафинату Яруллину.

Тот отметил, что производства клея в республике нет и многим компаниям было бы интересно сотрудничать с «Хомой». Он заверил Раиса, что все предприятия, которым данная продукция может быть интересна, получат нужную информацию.

Илья Массух рассказал о росте инвестиций российских компаний в цифровую трансформацию и системы защиты информации Фото: rais.tatarstan.ru

«Сегодня путь один – цифровизация»

В свою очередь директор Центра компетенций по импортозамещению в IT-сфере Илья Массух рассказал о росте инвестиций российских компаний в цифровую трансформацию и системы защиты информации. По его данным, сумма вложений по этим пунктам за прошлый год выросла почти в два раза.

Он также отметил рост спроса на отечественное программное обеспечение, который увеличился более чем в полтора раза. Массух подчеркнул, что такая тенденция наблюдается из-за резкого развития этой сферы.

«Эта область была не очень развитой, лет так тридцать уже, было доминирование западных компонентов, которое до сих пор продолжается. Если для создания ПО мы знаем, что нужны хорошие условия для специалистов, то для “железа” все сложнее, хотя тут тоже есть планомерное развитие», – сказал директор центра.

После его доклада министр цифрового развития Татарстана Айрат Хайруллин напомнил, что в Татарстане действует федеральная программа субсидирования затрат на внедрение отечественного ПО, и порекомендовал компаниям республики обратить на это внимание.

«Соберите всех тех, кто отвечает за этот вопрос в наших компаниях, и проведите какую-то учебу или семинар. Сегодня путь один – цифровизация. Вот мы сколько-то прошли, а оказалось, что это очень мало, надо еще больше. И так будет каждый раз», – прокомментировал Рустам Минниханов.

Айрат Мухаметзянов выступил с проектом по поиску и развитию инженерных талантов Фото: rais.tatarstan.ru

Киберчемпионат среди студентов и инженеров

Последним в повестке заседания стало выступление генерального директора компании «РТСИМ» Айрата Мухаметзянова с проектом по поиску и развитию инженерных талантов.

«Людям, приходящим на предприятие, нужна временная адаптация, чтобы влиться в работу, да и в целом спрос на кадры высок. Наше решение – это мост между студентами и работодателями, состоящий из трех компонентов», – заявил Мухаметзянов.

Первые два неразрывно связаны: это цифровые модели и статистика обучения. То есть студент проходит обучение, изучает прикладные предметы и выполняет лабораторные работы на специальной цифровой модели, которая учитывает его предпочтения и предрасположенность к какой-либо установке. На основании данных ведется статистика, которая отправляется работодателям, чтобы они могли выбрать необходимого специалиста.

Третий компонент – это киберчемпионаты, которые проходят как внутри промпредприятий, так и между вузами.

Таким образом, компания предлагает использовать сервис промышленным компаниям Татарстана, а также внедрить его во все учебные заведения республики. И как итог провести киберчемпионат сперва между компаниями, затем между вузами и в конце между компаниями и вузами.

Айрат Хайруллин напомнил, что в Татарстане действует федеральная программа субсидирования затрат на внедрение отечественного ПО Фото: rais.tatarstan.ru

«Эта тема очень важная. Соберите те предприятия, которые нуждаются в инженерах. Вместе с ними проработайте», – прокомментировал выступление Рустам Минниханов.

«Киберчемпионат мы поддержим. Рафинат, может быть, мы его в рамках холдинга сделаем, чтобы было видно, какие у нас возможности», – продолжил Раис Татарстана, обращаясь к Яруллину.

Генеральный директор «Татнефтехиминвест-холдинга» на это отметил, что работодателям такой проект будет интересен, так как во всем мире следят, как учатся студенты, и забирают самых лучших.

«Это правильно. Надо с 4-5 курса видеть и приглашать. Не надо ждать, когда он выйдет. Людей надо искать, а не ждать, когда к тебе придут», – заключил Минниханов.