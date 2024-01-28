Экоактивисты в Париже облили супом знаменитую картину Леонардо да Винчи «Джоконда»

Активисты измазали, предположительно, супом стенд с картиной «Джоконда» («Мона Лиза») живописца Леонардо да Винчи, которая выставлена в Лувре, передает РИА Новости.

По данным агентства Agence France-Presse, две экоактивистки облили супом бронированное стекло, защищающее «Джоконду» в Лувре, оправдав свои действия желанием продвигать, в частности, «право на здоровое и устойчивое питание».

В свою очередь зал, где выставлено полотно, был немедленно эвакуирован, начаты работы по очистке.