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Экоактивисты в Париже облили супом знаменитую картину Леонардо да Винчи «Джоконда»
Активисты измазали, предположительно, супом стенд с картиной «Джоконда» («Мона Лиза») живописца Леонардо да Винчи, которая выставлена в Лувре, передает РИА Новости.
По данным агентства Agence France-Presse, две экоактивистки облили супом бронированное стекло, защищающее «Джоконду» в Лувре, оправдав свои действия желанием продвигать, в частности, «право на здоровое и устойчивое питание».
В свою очередь зал, где выставлено полотно, был немедленно эвакуирован, начаты работы по очистке.
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