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Происшествия 28 января 2024 15:05

Экоактивисты в Париже облили супом знаменитую картину Леонардо да Винчи «Джоконда»

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Активисты измазали, предположительно, супом стенд с картиной «Джоконда» («Мона Лиза») живописца Леонардо да Винчи, которая выставлена в Лувре, передает РИА Новости.

По данным агентства Agence France-Presse, две экоактивистки облили супом бронированное стекло, защищающее «Джоконду» в Лувре, оправдав свои действия желанием продвигать, в частности, «право на здоровое и устойчивое питание».

В свою очередь зал, где выставлено полотно, был немедленно эвакуирован, начаты работы по очистке.

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