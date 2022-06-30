Экоактивисты убрали мусор с территории памятника природы Русско-Марийские Ковали

В целях повышения уровня экограмотности населения сотрудники Госкомитета Татарстана проводят экскурсии и субботники на особо охраняемых природных территориях и памятниках природы. Очередная экоакция прошла на озере Русско-Марийские Ковали, сообщает пресс-служба ведомства.

«Красота нашей природы располагает к тому, что на берегу есть такие места, где любят отдыхать дети, взрослое население. Сегодня жители внесли большой вклад в улучшение экологического состояния памятника природы», — рассказал начальник государственного природного заказника «Чулпан» Дамир Фатихов.

Сотрудники заказника и жители села Мемдель Высокогорского района убрали прилегающую территорию. Побережье очистили от пакетов, пластиковых бутылок, пищевых контейнеров и других видов отходов.