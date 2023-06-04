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Экоактивисты собрали 35 мешков отходов на Глубоком озере в Казани
Во время экологической акции на Глубоком озере в Казани было собрано 35 мешков отходов с разделением на фракции. Об этом передает пресс-служба Минэкологии РТ.
Всего участниками стали 150 человек — среди них студенты казанских колледжей, волонтеры и юные натуралисты — победители конкурса рисунков. Также дайверы очистили дно озера — за два часа они нашли весло и пластиковые бутылки.
«Несмотря на то, что с 2005 года ежегодно на этом озере мы проводим наши субботники, оно требует внимания, пластиковые бутылки со дня озера мы поднимаем регулярно, — рассказал зампред регионального отделения Русского географического общества Андрей Агарков. — Но в то же время отрадно видеть, что с каждым годом наших единомышленников становится больше».
Субботник был организован в рамках Всероссийских экологический акций «Экосистема: марафон зеленых дел» и «Вода России» национального проекта «Экология».
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