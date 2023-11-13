Экоактивисты приняли участие в отборах проб воздуха в районе «Казаньоргсинтеза»

Фото: © пресс-служба «Казаньоргсинтеза»

Специалисты «Казаньоргсинтеза» провели отбор проб атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны (СЗЗ) предприятия. За процессом наблюдали экоактивисты и журналисты. По итогам проверки превышений веществ обнаружено не было.

Контроль велся на двух точках. Его проводили сразу несколько лабораторий – параллельно с мобильной экологической лабораторией предприятия пробы отобрали специалисты лаборатории ЦЛАТИ.

Традиционно передвижная лаборатория «Казаньоргсинтеза» выезжает на несколько точек СЗЗ. Конкретное место определяется по направлению ветра. В день проверки был северный ветер, поэтому отбирать воздух поехали к югу от предприятия – на границу санитарно-защитной зоны, расположенной рядом с жилыми домами по улице Залесная. Конкретное место отбора проб определили сами экоактивисты. Превышений веществ не было выявлено.

Как отметил член совета Всероссийского общества охраны природы, соучредитель движения «За чистый воздух» Антон Бортяков, такие выезды — первый шаг установления доверия между общественностью и предприятиями. «Эта практика должна продолжаться и множиться. Надеюсь, что другие предприятия города возьмут пример с “Казаньоргсинтеза”», — сказал он.

Затем по просьбе экоактивистов провели отбор проб на северной границе СЗЗ предприятия. Здесь специалисты иногда выявляют превышения сероводорода, которого нет в производственном цикле предприятия. Во время проверки превышений ни сероводорода, ни других веществ выявлено не было.

Координатор проекта «Чистые игры», студент КФУ Максим Антонов подчеркнул необходимость подобных совместных акций. «Я учусь на эколога в КФУ. Мы изучаем измерения в теории, но как это происходит в промышленных масштабах, мы не видим. Я рад, что смог применить свои знания на практике», – сказал активист.

Фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»