Экоактивисты поучаствовали в оценке состояния сточных вод «Казаньоргсинтеза»

Фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»

Природоохранная прокуратура ответственно проверяет потенциальные источники загрязнения воды и воздуха. Сегодня сразу несколько лабораторий взяли пробы сбрасываемой воды на предприятии «Казаньоргсинтез». Следили за процессом проверки экоактивисты Казани.

Пробы отбирают из контрольного колодца два раза в неделю. Но в этот раз специалисты работают в присутствии экоактивистов столицы Татарстана, объясняя и раскрывая весь процесс. Именно отсюда уже очищенная на предприятии вода сливается в Волгу.

Фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»

«Собственно, узнать про состояние воды от представителей предприятия. Понять, как этот процесс устроен, узнать результаты», — объяснила смысл своего присутствия на мероприятии Гузелия Гиматдинова.

«Учитывая то, что мы пьем воду в том числе и из Волги, чистота сбросов в этот водоем очень важна. И важно убедиться в том, что конкретное производство качественно очищает свои стоки. Чем более регулярно будут выезды с общественностью, тем лучше. Возрастает доверие к предприятию», — заявил Антон Бортяков, член совета Всероссийского общества охраны природы в Республике Татарстан и представитель организации «За чистый воздух».

Проверка качества начинается на месте. Лаборанты измеряют температуру воды. Всё в норме — +31 градус. Затем воду разливают по разным емкостям для детальной экспертизы.

Фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»

«Пробы все у нас [разлиты] в стерильные бутылки, на которых прописаны даты и время отбора», — пояснила лаборант Елена Пронина.

Для обработки сточных вод на предприятии действуют многофункциональные очистные сооружения. Круглосуточно вода проходит через несколько этапов обработки. «У нас реализован частичный замкнутый водооборотный цикл. Часть стоков, которые не востребованы, сбрасывается в Волгу, а часть мы направляем заново на производственный цикл», — отметил Ильнур Шайдуллин, заместитель директора энергетического производства «Казаньоргсинтеза».

Основанием для проведения проверки стали многочисленные жалобы жителей близлежащих районов, которые находятся рядом с крупным промышленным узлом, на запахи органического происхождения и на загрязнение Волги. На заседании общественного совета предприятия было принято совместное решение — пригласить в качестве третьих лиц для наблюдения за процессом взятия проб жителей Казани.

Фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»

«Мы открыты, пожалуйста, всех приглашаем, [чтобы] показать, как всё действительно чисто», — заметил Ильнур Шайдуллин.

Пробы проанализируют по 17 показателям, в том числе и на содержание нефтепродуктов. Для точности с материалами работают две разные лаборатории. На предприятии ведут и внутренний контроль, чтобы быть уверенными в качестве воды.