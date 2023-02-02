Экоактивисты обнаружили канализационные стоки на территории Русско-Немецкой Швейцарии
Стоки с характерным неприятным запахом, протекающие со стороны города по территории ООПТ «Русско-Немецкая Швейцария» и впадающие в реку Казанку, обнаружили жители Казани. О происшествии они сообщили в Минэкологии Татарстана. Об этом «Татар-информу» сообщил сегодня экоактивист Тимур Ескараев.
«Вчера на месте побывали сотрудники Минэкологии Татарстана и Госкомитета РТ по биоресурсам. Однако они пробы воды не брали. Специалисты обнаружили, что нечистоты стекают со стороны исправительно-трудовой колонии», – сообщил он.
Ескараев пояснил, что, судя по запаху, это канализационные стоки. Они протекают по оврагу, дренажному тоннелю под железной дорогой, попадают на территорию Русско-Немецкой Швейцарии, а в конечном итоге – в Казанку.
«Минэкологии Татарстана обещало сообщить о данном факте в Росприроднадзор, ждем ответа», – уточнил он.
Нарушение природоохранного законодательства было обнаружено 31 января поздно вечером, 1 февраля сообщение о нем было подано экологам.
«Я подал заявку на горячую линию в Министерство экологии и природных ресурсов Татарстана. Специалисты сказали, что это особо охраняемая территория республиканского подчинения и нужно вызвать Госкомитет РТ по биоресурсам. А поскольку стоки впадают в Казанку, то ущерб наносится федеральному водному объекту, который курируется Росприроднадзором», – сообщил побывавший на месте происшествия биолог Антон Бортяков.
Он сообщил, что специалисты Госкомитета по биоресурсам для отбора проб вызвали сотрудников Роспотребнадзора, которые должны приехать сегодня.
«В случае экологического нарушения лабораторные пробы нужно брать сразу. В результате из-за правовой коллизии их возьмут только через день, но, скорее всего, протечку уже успели устранить, и брать будет сегодня нечего», – подчеркнул Бортяков.
В пресс-службе Госкомитета РТ по биоресурсам сообщили, что комментарий по данному происшествию они дадут позже.