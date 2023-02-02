Экоактивисты обнаружили канализационные стоки на территории Русско-Немецкой Швейцарии

Стоки с характерным неприятным запахом, протекающие со стороны города по территории ООПТ «Русско-Немецкая Швейцария» и впадающие в реку Казанку, обнаружили жители Казани. О происшествии они сообщили в Минэкологии Татарстана. Об этом «Татар-информу» сообщил сегодня экоактивист Тимур Ескараев.

«Вчера на месте побывали сотрудники Минэкологии Татарстана и Госкомитета РТ по биоресурсам. Однако они пробы воды не брали. Специалисты обнаружили, что нечистоты стекают со стороны исправительно-трудовой колонии», – сообщил он.

Фото: Тимур Ескараев

Ескараев пояснил, что, судя по запаху, это канализационные стоки. Они протекают по оврагу, дренажному тоннелю под железной дорогой, попадают на территорию Русско-Немецкой Швейцарии, а в конечном итоге – в Казанку.

«Минэкологии Татарстана обещало сообщить о данном факте в Росприроднадзор, ждем ответа», – уточнил он.

Нарушение природоохранного законодательства было обнаружено 31 января поздно вечером, 1 февраля сообщение о нем было подано экологам.

«Я подал заявку на горячую линию в Министерство экологии и природных ресурсов Татарстана. Специалисты сказали, что это особо охраняемая территория республиканского подчинения и нужно вызвать Госкомитет РТ по биоресурсам. А поскольку стоки впадают в Казанку, то ущерб наносится федеральному водному объекту, который курируется Росприроднадзором», – сообщил побывавший на месте происшествия биолог Антон Бортяков.

Он сообщил, что специалисты Госкомитета по биоресурсам для отбора проб вызвали сотрудников Роспотребнадзора, которые должны приехать сегодня.

Фото: Тимур Ескараев

«В случае экологического нарушения лабораторные пробы нужно брать сразу. В результате из-за правовой коллизии их возьмут только через день, но, скорее всего, протечку уже успели устранить, и брать будет сегодня нечего», – подчеркнул Бортяков.

В пресс-службе Госкомитета РТ по биоресурсам сообщили, что комментарий по данному происшествию они дадут позже.