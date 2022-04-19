Экоактивисты «Нижнекамскнефтехима» проводят экологические уроки в школах Нижнекамска

В школах Нижнекамска прошли экологические уроки на тему ответственного потребления и раздельного сбора отходов. Мероприятие стало возможным благодаря корпоративной программе социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел».

Во время занятий волонтеры ПАО «Нижнекамскнефтехим» рассказали ученикам 28-й школы о важности рационального потребления, о значимости озеленения города и района, о сортировке отходов и о том, что пластик — это не мусор, а ценное вторичное сырье для производства новых полезных вещей.

Во второй части экочаса теорию подкрепили практикой. Школьники самостоятельно смогли посадить луковицу гладиолуса, используя для этого отдельные горшочки. Во время процесса они узнали правила посадки и ухода за растением. Затем каждый из ребят смог забрать посаженную луковицу, чтобы уже дома продолжить выращивать и исследовать будущий гладиолус.

Еще две экобеседы прошли в школе №26 с углубленным изучением отдельных предметов. Ребята 5А и 6Б классов прослушали презентацию «Водоемы Нижнекамского района», познакомились с культурой ответственного потребления и раздельного сбора отходов. Они узнали, что такое биологические очистные сооружения, для чего они нужны и как с их помощью очищается вода.

Во второй части экочаса ученики, разделившись на команды, смогли пофантазировать, поделиться идеями и даже спроектировать экологичный город будущего. Помогали во всем школьникам специалисты проектно-конструкторского центра ПАО «Нижнекамскнефтехим». Волонтеры отметили, что в своих проектах ребята использовали знания, полученные вовремя экоурока.

Подобные встречи — важная составляющая воспитания подрастающего поколения. Главная цель — сформировать у ребят правильные экологические привычки и ответственное отношение к окружающей среде. Проект нефтехимиков стал одним из победителей конкурса волонтерских проектов, организованного при поддержке программы социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел». Его цель — повышение экологической культуры жителей Нижнекамского муниципального района.