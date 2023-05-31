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Экоактивисты Казани будут исследовать выделенные под застройку участки
Природные участки в Казани и около города, на которых будет организовано строительство, намерены исследовать казанские экологические активисты. Добровольцы будут искать редкие и краснокнижные растения. Об этом «Татар-информу» сообщил биолог, член совета Татарстанской республиканской организации Всероссийского общества охраны природы Антон Бортяков.
«Любой участок, который отдается под застройку, содержит редкие виды растений, но их не выявляют из-за недостаточного исследования территории. Яркий тому пример — участок, застраиваемый фирмой „ЮИТ“ на [улице] Гаврилова. Там были найдены краснокнижные растения уже после проведения экологической экспертизы. В частности, были обнаружены несколько экземпляров любки двулистной», — привел он пример.
Спикер отметил, что мониторить планируемые к застройке участки активистам будут помогать местные жители. Любой желающий может сфотографировать растение и внести в базу данных.
«Если ученые подтвердят, что растение редкое, то будет проще вывести участки из хозяйственной деятельности. Участки, где обитают краснокнижные виды, выводятся из хозяйственного использования», — подчеркнул Бортяков.
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