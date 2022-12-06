Экоактивисты Буинского района Татарстана сдали на утиль 300 кг батареек

Около 300 килограммов отработанных элементов питания собрали на утилизацию детские сады и школы Буинского района Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«В Заволжском территориальном управлении Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан прошла природоохранная акция „Сдай батарейки“. Школьники и дошкольники собрали более 282 килограммов отработанных источников питания», — отметили в ведомстве.

Лидерами экоакции, собравшими наибольшее число батареек, стали учащиеся гимназии имени М. Вахитова, а также воспитанники трех детских садов. О вреде батареек для окружающей среды ученики узнали на экологических уроках в школах.